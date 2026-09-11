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Семейная болезнь: 6 признаков человека, живущего с алкоголиком

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, который напоминает о проблеме алкоголизма. В этот день в Санкт-Петербурге прошли бесплатные анонимные консультации медицинских психологов и психиатров-наркологов, доступные как для зависимых, так и для их родственников.

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