Семейная болезнь: 6 признаков человека, живущего с алкоголиком

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, который напоминает о проблеме алкоголизма. В этот день в Санкт-Петербурге прошли бесплатные анонимные консультации медицинских психологов и психиатров-наркологов, доступные как для зависимых, так и для их родственников.