The Hill: спикер Джонсон знал об "угрозе нацбезопасности" с января

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" страны, которая якобы связана с возможными планами России по размещению противоспутникового оружия в космосе, еще с января.
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