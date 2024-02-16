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The Hill: спикер Джонсон знал об "угрозе нацбезопасности" с января

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" страны, которая якобы связана с возможными планами России по размещению противоспутникового оружия в космосе, еще с января.

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