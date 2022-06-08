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Задача на логистику

Задача на логистику

Как и все сферы деятельности, логистическая отрасль сегодня достаточно сильно автоматизирована: специализированные информационные системы позволяют быстрее оформлять грузы, планировать маршруты, обмениваться документами, управлять автопарком.

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