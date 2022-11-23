ЧМ-2022. Хорватия сыграет с Марокко, Германия – с Японией, Испания против Коста-Рики, Бельгия – Канада

Сборная Хорватии сыграет с Марокко в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в среду Германия встретится с Японией, Испания – с Коста-Рикой, Бельгии будет противостоять Канада.
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