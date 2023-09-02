Российская Федерация постепенно отдаляется от Южного Кавказа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, уточнив, что он не может понять причины, по которым подобное происходит.
Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Закавказья
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Meerflieger
«Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь» ...и увидеть турков... Которые доделают то, что не успели в 1915-м...
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