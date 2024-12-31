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В США заявили, что Трамп должен прекратить поддержку Киева без требований к РФ

В США заявили, что Трамп должен прекратить поддержку Киева без требований к РФ

REUTERS/Cheney Orr Лучшим вариантом, к которому может прибегнуть избранный президент США Дональд Трамп для решения конфликта на Украине, будет сворачивание любой деятельности Соединенных Штатов на данном направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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