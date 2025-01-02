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«Продолжат оставаться достаточно высокими для бюджета»: как могут измениться цены на нефть в 2025 году

«Продолжат оставаться достаточно высокими для бюджета»: как могут измениться цены на нефть в 2025 году

На первых торгах 2025 года цена нефти Brent впервые за два месяца поднималась выше $75 за баррель. По мнению специалистов, в ближайшие 12 месяцев котировки будут колебаться в диапазоне $70—80, но в среднем могут оказаться ниже, чем в 2024-м, из-за большого переизбытка сырья на глобальном рынке.

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