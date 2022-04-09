Война – путь обмана. Приоткрываем завесу тайны

Война – это путь обмана" (Сунь Цзы, см. пер. Малявина и пер. Конрада). Эту фразу он произносит в первой главе "Искусства войны", и далее перечисляет все основные стратегические виды обмана противника (их всего двенадцать): Уловка способности: если ты на что-то способен – показывай, что не способен Уловка готовности к действию: если ты готов действовать – показывай, что не готов Уловка удаленности: Если далеко – показывай, что близко Уловка близости: если близко – показывай, что далеко, и так далее.