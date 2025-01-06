Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Инвестиционные банки готовятся к кризису 2025 года

Инвестиционные банки готовятся к кризису 2025 года

Инвестиционные банки готовятся к кризисному году, в котором им придется кардинально изменить размер комиссий за сделки, чтобы оправдать рекордные цены на акции и дорогостоящий найм, осуществленный во время двухлетнего спада.

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