Инвестиционные банки готовятся к кризису 2025 года

Инвестиционные банки готовятся к кризисному году, в котором им придется кардинально изменить размер комиссий за сделки, чтобы оправдать рекордные цены на акции и дорогостоящий найм, осуществленный во время двухлетнего спада.
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