«Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании домов и дач

В 2024 году «Росгосстрах» вновь подтвердил свое лидерство страховании домов и дач россиян, заняв первое место среди всех компаний по объему собранной страховой премии (с долей 24%) и числу заключенных договоров (27,4%) в этом сегменте рынка.
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