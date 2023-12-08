"Наш газ всегда был в рынке". Эксперт развенчал миф о дешевом сырье для ЕС

Россия никогда не продавала газ Европе в разы дешевле, чем США. Это было бы глупо, отмечает эксперт.Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио "Комсомольская правда" опроверг данные о том, что ЕС якобы переплатил более 180 миллиардов евро за газ из-за санкций против России.