Команда ГУ МВД России по Новосибирской области одержала победу в хоккейном турнире среди силовых ведомств региона

В ледовом дворце спорта «Сибирь» завершился турнир по хоккею с шайбой среди команд силовых структур области и команд территориальных органов МВД России на региональном уровне Сибирского федерального округа.
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