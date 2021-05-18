Может станем школы охранять как Госдуму? Ну или – почти

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМожет станем школы охранять как Госдуму? Ну или – почти Многое у нас постфактум. После трагедии в Казани заговорили об ужесточении выдачи документов на оружие.Вернуться к статье236НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгенийИнтересна, идея чтоб охраняла школы Росгвардия! допустим в городах можно представить! А как будут и будут ли охранять школы в деревнях или посёлках, тоже Росгвардия, будут в командировку ездить???ОксанаЕсли на минутку представить, что вдруг Госдуму станут охранять как школы, и эта опция станет законодательной, то очень быстро родится решение как сделать охрану школ эффективнойИИринаПеред Госдумой есть стоянка автомобилей депутатов . Помимо шлагбаума и охранника в будке , у двух выездов со стоянки постоянно дежурят полицейские машины . Вот как боятся народа эти "слуги народа ".Александр КловоБредовые мысли. Когда запад ведет войну против России и все силы могущественных спецслужб направлено на то, что им удалось в Казани, невозможно защитить все школы. Есть только один вариант - бить по штабам. И бить превентивно. Как бить - спецслужбы знают. Надо дать приказ.иван шевченко"...депутаты предложили привлечь к охране школ росгвардию"? Ну что тут скажешь - за@бись предложение. "Гвардейцев" нынче 450 тысяч. Значит, будут увеличивать численность. Интересно, насколько? 1 млн 450 тысяч? 2 млн? Мы ж их х@й прокормим... а у нас на цементном заводе насыпщики цемента нужны, электрики, слесаря... не судьба, все подадутся служить в "гвардию"...Залман РабиновичА сам чего в "гвардию" не пошёл? Тот-то и оно. А когда х*уёво тебе будет, когда не дай Боженька убивать тебя придут, к кому побежишь за помощью? Электрики, слесаря, насыпщики, а тут ДЕТИ, панимаишь?ГусЕнаНу прав он-нереально это.Залман РабиновичДа всё реально. Нереально у нас добиться чёткого отношение к своей работе и исполнению рабочих обязанностей. "Русский авось" как и халява - бессмертны. Давно уже пора конкретно что-то в "консерватории" поменять. Да вот всё ещё чего-то ждём...а с себя начать уже и впадлу, "больным" ведь посчитают. Абыдно слющай, Э!ГусЕнаКаа это коррелируеется с темой?Залман РабиновичНе ищите корреляцию. Её нет здесь. Просто крик души, так сказать накипело.ГусЕнаИмеете право.Залман РабиновичА то. Мог ведь со злости и покусать кого, своей то дури ого-го сколько за это время накопилось. Шютка, не принимайте всерьёз.ГусЕна:) Я просто живу в Казани. И в тот день сама пропускала спецмашины на дороге-так летели, даже не смотрели на светофоры...Сердце екнуло " не на разборки соседей". И вот трагедия. Надо сказать, что у нас дело поставлено; младшая училась еще когда, правда, в " хорошей школе", пропускная система была уже. А сейчас во всех садиках есть, а вот школы-родители решают сами обычно. Но, в данном случае, дело в этом Нелюде. Даже если б там стоял взвод охранников, он знал школу, знал ходы-выходы, не помог. И справку у нас липовую трудно получить, не как в Москве. Права меняла недавно, специальные клиники и спецы. Перед мной мужсину развернули-на учете у Нарколога. Он возмущался, мол, ошибка. Но, нет, не разговаривали даже-в базе есть. Все.Залман РабиновичДа уж. Ну что уже поделать, так звёзды легли. А в школе всё-таки должен быть хотя-бы один человек в форме. На входе. Просто для устрашения, ибо нефиг. И не дедушка-пенсионер, а дядька средних лет. И пестик такой, побольше, что-б всем видно было. К примеру Кольт "Питон". Газовый. И табельный но что-б не на виду. Эдакий мини-шериф. Вахтёры и уборщицы они не пропускают только честных, нахалов сами боятся, проверено. А вот оказаться не в том месте и не в то самое время может каждый. Взвод охранников кстати очень даже справился бы, мальчик не успел бы второй раз перезарядить. Другой вопрос нужен ли этот взвод в конкретном месте? Как мальчишка смог легально получить справку если уже давно чувствовал себя "богом"? Что-то всё не очень гладко сходится, где-то нас всётк обдурили.иван шевченкоЛюбезный Залман! Я не стану ставить Вам в вину факт Вашего рождения в хлеву. Понятно, что там некому было заниматься Вашим воспитанием, рассказать Вам, что хамить старшим - это некомильфо. Но не могу не указать Вам, что новомодная "рос/нац/хренеёзнает/кактамправильно/"гвардия" принципиально НЕ занимается ни предотвращением, ни расследованиями убийств податного сословия РФ. На то есть обычные менты. Если мне и понадобится помощь этой "гвардии", то только при продлении разрешения на мои охотничьи стволы... Эти знания общедоступны, для этого не нужно учиться на юрфаке. Достаточно просто не быть таким дебилом, как Вы...ГусЕнаВ магазинах полно мужчин в форме ..И ЧОП-это,, все-таки, чего уж там, не лучшая часть мужского населения...Вон, на Лосракина посмотрите.Постааь такого в школу да в форме. .Собственных детей изуродовалЗалман РабиновичОй вэй. Азохин вэй ман неман шайды-байды. Вот именно за Ваш ответ любезнейший русского человека всегда считают агрессивным. Нисколько не хотел Вас под*ебнуть или чего доброго хамить. Менты, как Вы изволили выразиться, кстати говоря не справились с возложенными на них служебными обязанностями. И не поверите, в моём сияющем хлеву учителя наличествовали и уровень акустического воздействия был просто запредельный. А гвардия как исполнитель думаю справится. "Ментов" уже не переделать. Вам к примеру "стволы "не создают проблем? Мне создают, вот и не имею. А как вы изволили выразиться дебил, к Вашим услугам, у меня и справка имеется в наличии. Себя Вы наверное "богом" считаете?Залман РабиновичВ том то и дело что ЧОП. Кого туда берут? Вот тут то собака и порылась. Нужны более ответственные люди.иван шевченкоБыл у меня добрый знакомец, ныне покойный, хирург и кандидат наук. Звали его Кац Исай Израилевич. Дома он, кстати, общался на идиш. Так вот, за все годы моего с ним знакомства я от него НИ разу не слышал вот этого "Ой, вэй". А стволы мне НЕ создают проблем. Они создают проблемы тому, кто не готов брать на себя определённую ответственность, ну и нести сопутствующие этому расходы. А что касается того, что "гвардия справится"... Был в прошлом веке в Германии один канцлер (довольно таки, кстати, легитимно избранный). Так он себе тоже завёл карманную гвардию. Со свойственным немцам пафосом её обозвали "охранными эскадрильями". "Schutzstaffeln", сокращённо - "SS". Не оправдали гвардейцы того недоброй памяти канцлера возложенных на них ожиданий. Не справились. Мнится мне, и нынешние... не справятся, да и закончат похожим образом...Залман РабиновичНасчёт "ой вэй" Вы правы, просто прикололся. Мог и по-грузински или там китайски. Не в этом суть. А так называемая "гвардия" у Адольфа Иваныча действительно была карманной. Только карманы у него по-началу были ох какие широкие. Но вот ключевой момент в том, что идеологическая составляющая этой силы "малость" отличалась. Если Вы в курсе то на все 180 градусов. Как там было - "Meine Ehre heibst Treue". Мы в детстве прикалывались над их эмблемой в виде двух молний, что это электро-войска. Ну как-то так...а фото, кстати если интересно, не моё (тоже прикололся). В "стволах" просто нет необходимости, вот и не беру ответственность, а стандартную "воздушку" походу даже регистрировать не надо. Вот так и мучаемся, одна радость-внуки. И вот скажите мне пожалуйста, с кем мог Кац Исай Израилевич дома общаться на идиш (похвально если отличаете от иврита)? Просто интересно. Ни один из "моих" во времена Советского Союза, дома ни слова. Деды-да, и то, только те кого или прижали или отсидел за политику.иван шевченкоИсай Израилевич Кац меня оперировал, потом как-то сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Он уже в начале 90-х был довольно пожилым человеком (правда, поддался моде тех лет и на довольно массивной золотой цепочке напоказ носил могендовид). Я бывал у него в гостях. Его жену звали Раиса Марковна. При мне они старались говорить по-русски, но родная речь прорывалась. Что с них взять - люди раньшего времени. А почему отличаю идиш от иврита - так он на немецкий отдалённо смахивает, а немецким я неплохо владею (уж во всяком случае способен понять девиз "Моя честь зовётся верностью"). А идеология... ай, бросьте. Психология мальчиков Гиммлера ненамного отличается от мальчиков Золотова. Чувство принадлежности к большой, опасной и сильной банде, чувство локтя. Осознание своей избранности, жертвенного служения вождю, возвышенности над толпой, право на доминирование, право унижать всех, кто не из них. Ну и материальное обеспечение - не последнее дело. В-общем, это к психиатру, мне в это дерьмо лезть неохота, тараканов в их головах разбирать...VVVan VanИду по улице а навстречу одни охранники, сплошные охранники, и это сегодня, а что будет завтра, и было ли так всегда? Ах бандитов много! Почему? Потому что безнаказанность, украл, выпил, и на свободе, значит остальным надо бояться, а вдруг укусит, а потом откупится, и снова укусит. Раньше в селе негодяям позор был не смываемый, зато сейчас в город все подались, а тут раздолье, позор - а что это такое?Анатолий Грединнет,а давайте школы будем охранять как эсэсовцы охраняли концлагеря...Бред?Согласен!Но тогда нужно менять всю систему воспитания,нужно менять всю систему мировоззрения-а это дело не одного деятка лет.Но только это дело даст свои плоды.Во времена СССР такое было?Может,и было,ибо от паталогий не застраховаться никак,но в подавляющем большинстве такого и близко не было-вспомните свои школы.
Свежие комментарии