Ритуал очищения дома и привлечения удачи с помощью апельсинов

Этому рецепту от Натальи Правдиной доверяют многие. Именно этот ритуал советуют чаще всего на различных интернет-форумах как лучший обряд для очищения любого пространства и привлечения в жизнь счастливых перемен.
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