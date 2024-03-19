Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Владимир Уфимцев
    Все это суета от мелкой корысти и жадности хохляцкой... Увы, этого не вытравишь... как жида не выдавить из еврея...Почему на знамени...
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Русские издревле говорят «на Украине», потому что рвутся нас убить – генерал ВСУ 

Русские издревле говорят «на Украине», потому что рвутся нас убить – генерал ВСУ 

Причину, по которой в России говорят «на Украину», нужно искать не в правилах русского языка, а в призывах «на Берлин» или «можем повторить».

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Похоже вояка Романенко &quot;сильно на колчаковских фронтах пораненный&quot;.... Его рассуждалки на уровне барбоса Шарикова.
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22 час.
Валерий Бирюков
В унитаз, в Украину ... в Хохлостан. Последнее, по-моему , более благозвучно.
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22 час.
НП
Наталья Павлова
Неуч этот Романенко, хоть и генерал. Русские вообще-то говорили: на Руси, на Русь. А ещё мы говорим: на Кубу, на Гавайи, на Сейшелы... И что? Пусть подавится своей &quot;в Украине&quot;.
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20 час.

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