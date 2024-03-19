Русские издревле говорят «на Украине», потому что рвутся нас убить – генерал ВСУ 

НП

Наталья Павлова

Неуч этот Романенко, хоть и генерал. Русские вообще-то говорили: на Руси, на Русь. А ещё мы говорим: на Кубу, на Гавайи, на Сейшелы... И что? Пусть подавится своей "в Украине".