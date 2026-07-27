В Луганске почтили память детей-жертв войны в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Жители Луганска и представители власти почтили память детей-жертв войны в Донбассе, которые погибли в результате агрессии Киева, участники памятной церемонии возложили цветы к памятнику погибшим детям на Аллее ангелов в детском парке имени Щорса, передает корреспондент ТАСС.