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ТАСС

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В Луганске почтили память детей-жертв войны в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Жители Луганска и представители власти почтили память детей-жертв войны в Донбассе, которые погибли в результате агрессии Киева, участники памятной церемонии возложили цветы к памятнику погибшим детям на Аллее ангелов в детском парке имени Щорса, передает корреспондент ТАСС.

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