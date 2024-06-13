Сбер: спрос на валюту невысокий после санкций США

Спрос на валюту находится на уровне стандартных среднедневных значений после того, как США ввели ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входящего в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.