МЧС: В Кызыле 15-летний инвалид получил ожоги из-за пожара

В Кызыле 15-летний инвалид получил серьезные ожоги, когда на нём загорелась футболка. Инцидент произошёл 10 октября в квартире на улице Кечил-оола.
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