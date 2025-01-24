Трамп: украинский конфликт не завершился, поскольку Зеленский захотел воевать

Сделка между сторонами могла быть заключена Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, так как Владимир Зеленский захотел воевать.
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