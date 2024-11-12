Царьград
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Царьград

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Враг засел в компьютерах? Наши данные скачивают даже из закрытых чатов - не помогает и гриф "совершенно секретно"

Враг засел в компьютерах? Наши данные скачивают даже из закрытых чатов - не помогает и гриф "совершенно секретно"

Неутешительный вывод следует из расследования Царьграда происходящего в отечественной сфере IT. Мало того что остро стоит вопрос "дырявого реестра" нашего ПО, так ещё и сохранились уязвимости перед злоумышленниками из-за бугра.

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