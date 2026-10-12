Пропавший метеорит: Андрей Гавриловский — о дружбе с Мариной Влади, её любви с Высоцким и обидах на Россию

Был ли в союзе Высоцкого и Влади холодный расчёт, как она вступила в Компартию ради загранпаспорта для Высоцкого и выхлопотала ему квартиру, почему не получилось установить на его могиле метеорит и из-за чего Влади в итоге навсегда отдалилась от России — в интервью Андрея Гавриловского «Снобу».
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