Пропавший метеорит: Андрей Гавриловский — о дружбе с Мариной Влади, её любви с Высоцким и обидах на Россию

Был ли в союзе Высоцкого и Влади холодный расчёт, как она вступила в Компартию ради загранпаспорта для Высоцкого и выхлопотала ему квартиру, почему не получилось установить на его могиле метеорит и из-за чего Влади в итоге навсегда отдалилась от России — в интервью Андрея Гавриловского «Снобу».