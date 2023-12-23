Чиновника Минобороны Украины арестовали по делу о хищении $40 млн

Руководитель одного из главных управлений Минобороны Украины, задержанный за попытку хищения около 40 миллионов долларов при закупке артиллерийских снарядов, отправлен под арест, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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