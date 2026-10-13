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Царьград

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«Жигулевская долина» вошла в топ-3 технопарков России

«Жигулевская долина» вошла в топ-3 технопарков России

Самарский технопарк занял третье место в XII Национальном рейтинге технопарков России по инвестиционной привлекательности, итоги которого подвели на Международном форуме InRussia 2026 в Омске.

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