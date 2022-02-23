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Парехо об 1:1 с «Юве»: «Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильярреал»

Даниэль Парехо оценил ничью с «Ювентусом» (1:1) в Лиге чемпионов. Полузащитник «Вильярреала» считает, что в первом матче 1/8 финала испанский клуб должен был победить.

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