Спортплощадку и скейт-парк открыли в парке «Захарово» в Одинцовском округе

Открытие спортивной площадки отпраздновали на территории парка «Захарово» в Одинцовском округе. Здесь разместили баскетбольные щиты, поле для волейбола, теннисный стол и скейт-парк площадью 690 квадратных метров.
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