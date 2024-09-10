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Спортплощадку и скейт-парк открыли в парке «Захарово» в Одинцовском округе

Спортплощадку и скейт-парк открыли в парке «Захарово» в Одинцовском округе

Открытие спортивной площадки отпраздновали на территории парка «Захарово» в Одинцовском округе. Здесь разместили баскетбольные щиты, поле для волейбола, теннисный стол и скейт-парк площадью 690 квадратных метров.

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