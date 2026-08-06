В Британии женщину-полицейского покусали в ходе антимигрантских беспорядков

В британском Тетфорде во время антимигрантских протестов пострадали сотрудники полиции. По данным местной полиции и телеканала Sky News, двое правоохранителей попали в больницу, женщину‑полицейского сильно укусили, в ещё одного плюнули.
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