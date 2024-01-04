Маск: вторжение в Россию всегда было плохой затеей

Сергей Дмитриев

... Почему Маск не ставит в пример самого прагматичного и результативного Президента США Р. Никсона? На его инициативах-наработках до сих пор процветают США, вкл. самого Маска. В новейшее время США устойчиво держат лидерство в генерации военных конфликтов. "Успех" на Украине подтверждает это лидерство. ИмХо.