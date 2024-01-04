Вторжение в Россию было плохой идеей, поэтому не стоит этого делать. Такой комментарий написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
Маск: вторжение в Россию всегда было плохой затеей
Комментарии
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Сергей Дмитриев
... Почему Маск не ставит в пример самого прагматичного и результативного Президента США Р. Никсона? На его инициативах-наработках до сих пор процветают США, вкл. самого Маска. В новейшее время США устойчиво держат лидерство в генерации военных конфликтов. "Успех" на Украине подтверждает это лидерство. ИмХо.
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