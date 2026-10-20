В настоящее время уровень импортозамещения в электроэнергетике составляет 80-85%. Идет работа по импортозамещению отдельных элементов иностранного оборудования, созданию газотурбинных установок большой и средней мощности, заявил вице-премьер Александр Новак 20 октября 2026 года, во вторник.