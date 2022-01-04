Юрист рассказал, как изменятся тарифы ЖКХ в 2022 году

Размер коммунальных платежей в наступившем году в среднем возрастет на 3,5–5,0 процента. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, в регионах власти будут самостоятельно определять, насколько повысить тарифы, исходя из текущей ситуации.