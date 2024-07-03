Синнер с трудом пробился в третий круг «Уимблдона»

Янник Синнер не без труда обыграл на «Уимблдоне» Маттео Береттини. В Лондоне завершился матч 1/32 финала травяного турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон» в мужском одиночном разряде, в котором встречались первая ракетка мира Янник Синнер и Маттео Берреттини.