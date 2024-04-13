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Нидерланды закроют свое посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе

Нидерланды закроют свое посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе

Согласно МИД Нидерландов, их правительство закрывает своё посольство в Тегеране, поскольку между Израилем и Ираном увеличивается напряженность после удара армии Израиля по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля.

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