Нидерланды закроют свое посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе

Согласно МИД Нидерландов, их правительство закрывает своё посольство в Тегеране, поскольку между Израилем и Ираном увеличивается напряженность после удара армии Израиля по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля.
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