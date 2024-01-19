Театр абсурда
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Театр абсурда

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"МАФИЯ БЕССМЕРТНА": ДЕЛО "ЯБЛОЧНОГО" РУСОФОБА БОРАТОВА МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ КОНЦА ДИАСПОР В РОССИИ

"МАФИЯ БЕССМЕРТНА": ДЕЛО "ЯБЛОЧНОГО" РУСОФОБА БОРАТОВА МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ КОНЦА ДИАСПОР В РОССИИ

РИА КАТЮША История с диаспорами в России становится все интересней. Если еще два года назад любого, кто говорил, что диаспорами руководят русофобы мог попасть под уголовное дело, а "Первый канал" тащил на Евровидение таджикскую фемиинистку "Манижу", которую и на Родине не сильно любили, то сегодня под уголовным дело по 282 статье уже глава самой крупной диаспоры в стране – президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов.

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