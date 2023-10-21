Cybertruck «загоняет Tesla в могилу»: акции компании завершили неделю сильнейшим па...

Cybertruck «загоняет Tesla в могилу»: акции компании завершили неделю сильнейшим падением за годНа минувшей квартальной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) настолько активно выражал негативные эмоции по поводу состояния дел в мировой экономике, что пессимизм невольно передался и инвесторам.