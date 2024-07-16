Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом

Мария Голубкина в ток-шоу «Ханга ПРО…» заявила, что её биологическим отцом является Андрей Миронов. Актриса также отметила, что похожа на него больше, чем на Николая Досталя или Алексея Баталова, которых ранее ей записывали в отцы.