Женщина похитила 11-месячного сына и убила, когда их обнаружила полиция

На преступление американка пошла, чтобы отец ребёнка не смог получить опеку над ребёнком.В США 36-летняя Мадлен Вероник Дейли признала себя виновной в убийстве первой степени своего 11-месячного сына Бэзила.
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