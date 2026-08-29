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Царьград

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Женщина похитила 11-месячного сына и убила, когда их обнаружила полиция

Женщина похитила 11-месячного сына и убила, когда их обнаружила полиция

На преступление американка пошла, чтобы отец ребёнка не смог получить опеку над ребёнком.В США 36-летняя Мадлен Вероник Дейли признала себя виновной в убийстве первой степени своего 11-месячного сына Бэзила.

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