Шестеркин стал первой звездой матча с "Вашингтоном"

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал третью победу подряд в серии с "Вашингтон Кэпиталз" – 3:1. Победители регулярного чемпионата пропустили в первом выездном матче серии первыми от Джона Карлсона, но ответили на шайбу защитника "Кэпс" тремя своими точными бросками.
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