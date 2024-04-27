Шестеркин стал первой звездой матча с "Вашингтоном"

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал третью победу подряд в серии с "Вашингтон Кэпиталз" – 3:1. Победители регулярного чемпионата пропустили в первом выездном матче серии первыми от Джона Карлсона, но ответили на шайбу защитника "Кэпс" тремя своими точными бросками.