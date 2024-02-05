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Закон, порядок, государство

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Снегопад, - 34 градуса и потепление: подробности по грядущей непогоде на Приморье

Снегопад, - 34 градуса и потепление: подробности по грядущей непогоде на Приморье

До середины наступившей недели в Приморском крае ожидается стабильное сухое погодное состояние под влиянием континентального антициклона, передает ИА UssurMedia, со ссылкой на Примгидроме.

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