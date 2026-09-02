От роли бедного мальчика до короля арабески: путь турецкой звезды Кючюка Эмраха

Осенью 2026 года в столичном концертном зале «Москва» состоялся большой оркестровый концерт легендарного турецкого певца и актёра Эмраха, известного широкой публике как Кючюк Эмрах.
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