Прогноз погоды в Крыму на 15 декабря ☔️ В Симферополе +6 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +9 и небольшой дождь В Черноморском +8 и небольшой дождь В Джанкое +5 и небольшой дождь В Ялте +10 и дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +9 и небольшой дождь В Армянске +5 и небольшой дождь В Красноперекопске +5 и небольшой дождь В Бахчисарае +8 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.