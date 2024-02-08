Депутат Рады Геращенко: ложь украинских властей провоцирует конфликты

Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала инцидент в Ивано-Франковской области, в результате которого толпа женщин избила трёх человек, решив, что одна из них — «наводчица» из военкомата.
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