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Врач-диетолог Луговская назвала анализы, которые нужно сдать после поста

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Чтобы оценить свое состояние здоровья после завершения поста, нужно сдать ряд анализов. Это общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

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