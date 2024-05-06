Врач-диетолог Луговская назвала анализы, которые нужно сдать после поста

Чтобы оценить свое состояние здоровья после завершения поста, нужно сдать ряд анализов. Это общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.
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