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Джоэл Эмбиид приглашал президента «Никс» и его помощника на свою свадьбу в конце июля

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пригласил нескольких важных сотрудников «Никс» на свою свадьбу в конце июля.

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