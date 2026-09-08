Путин и Трамп обсудили итоги поездки Уиткоффа и Кушнера

Беседа гослидеров длилась ровно час, стороны дали положительную оценку работе спецпредставителей.Состоялся телефонный разговор глав России и США, в центре внимания которого оказались результаты недавнего визита американских представителей в Москву и Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
- Вторая пенсионная...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым