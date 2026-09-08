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Царьград

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Путин и Трамп обсудили итоги поездки Уиткоффа и Кушнера

Путин и Трамп обсудили итоги поездки Уиткоффа и Кушнера

Беседа гослидеров длилась ровно час, стороны дали положительную оценку работе спецпредставителей.Состоялся телефонный разговор глав России и США, в центре внимания которого оказались результаты недавнего визита американских представителей в Москву и Киев.

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