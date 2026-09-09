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Ученые обнаружили ранее неизвестный вирус, передающийся человеку при укусах клещей

Ученые обнаружили ранее неизвестный вирус, передающийся человеку при укусах клещей

Китайские ученые выявили новый вирус, способный передаваться человеку через укусы клещей .

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