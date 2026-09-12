More than 76,000 flee homes in Yemen amid rising fighting with Houthis

More than 76,000 people in Yemen have fled their homes amid escalating fighting with Houthi militants in the country's southwestern coast.
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