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Российские ученые синтезировали вещество, способное замедлить процессы старения

Российские ученые синтезировали вещество, способное замедлить процессы старения

В Институте химии имени А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН ученые смогли синтезировать вещество, которое способно замедлить процессы старения в человеческом организме.

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