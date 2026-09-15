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Лунный реголит предложили использовать для поиска следов внеземных технологий

Лунный реголит предложили использовать для поиска следов внеземных технологий

Исследователи предложили искать следы внеземных цивилизаций не только по радиосигналам, но и по физическим частицам, сохранившимся в лунном грунте.

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