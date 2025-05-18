Дочь главы Нюксенского района Вологодской области хвастается, что благодаря матери-меру может отправить любого на СВО Жители требуют отставки Юлии Шевцовой, считая, что она не справилась даже с воспитанием дочери.
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