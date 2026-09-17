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Царьград

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The Telegraph: Великобритания запросила новые корабли для защиты Атлантики

The Telegraph: Великобритания запросила новые корабли для защиты Атлантики

Командующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс заявил об острой необходимости в новых кораблях и беспилотниках для защиты атлантического побережья от растущих угроз со стороны России, включая технологически продвинутые подводные лодки.

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