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ЦИК: перебои связи не станут поводом отменить онлайн-голосование

ЦИК: перебои связи не станут поводом отменить онлайн-голосование

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что возможные перебои мобильной связи и передачи данных во время дистанционного электронного голосования не станут предлогом для отмены выборов.

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